Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mud Mountain Truckers

Showdown für Taylor

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 7vom 09.11.2025
Showdown für Taylor

Showdown für TaylorJetzt kostenlos streamen

Mud Mountain Truckers

Folge 7: Showdown für Taylor

44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Das letzte Sägewerk schließt in Kürze, und Craig gibt Vollgas. Der Endspurt der Saison setzt der Crew und der Ausrüstung schwer zu. Während die Pannen sich häufen, erreicht Fahrer Taylor seinen Belastungspunkt - und es kommt zum Showdown mit dem Boss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mud Mountain Truckers
Kabel Eins Doku
Mud Mountain Truckers

Mud Mountain Truckers

Alle 1 Staffeln und Folgen