Mud Mountain Truckers
Folge 3: Stau auf dem Gipfel
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Craigs neuer Fahrer muss sich am Mud Mountain beweisen. Eis, Schlamm und enormer Druck gehören zum Arbeitsalltag dazu, doch Theron gibt sein Bestes, um die Flotte anzuführen. Plötzlich macht ein anderer Fahrer einen folgenschweren Fehler.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mud Mountain Truckers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.