Mud Mountain Truckers
Folge 5: Gefährliche Bergung
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Endlose Pannen bringen Craig an den Rand der Verzweiflung. Währenddessen kämpft ein Fahrer mit chronischen Rückenschmerzen, und ein Holztransporter kommt von der Straße ab. Eine komplizierte Rettungsaktion wird in die Wege geleitet.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BELL MEDIA INC.