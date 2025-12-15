My Hero Academia
Folge 1: Izuku Midoriya: Origin
24 Min.Ab 12
In einer Welt, in der 80 Prozent der Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten - Spezialitäten genannt - geboren werden, ist Izuku als ganz gewöhnlicher Junge ein Außenseiter. Doch trotz mangelnder Superkräfte lässt sich der Neuntklässler nicht von seinem großen Traum abbringen, eines Tages ein Held zu sein. Und so studiert er jedes Detail über die Beschützer der Stadt, um es als erster Normalo auf die berühmte Yuei-Oberschule zu schaffen.
My Hero Academia
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project