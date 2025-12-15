My Hero Academia
Folge 7: Deku vs. Kat-chan
24 Min.Ab 12
Izuku bewundert den selbstbewussten und talentierten Kat schon seit seiner Kindheit. Dieser jedoch, macht sich seit ebenfalls geraumer Zeit über Izuku lustig. Nun gehen die beiden Jungs auf dieselbe Superhelden-Schule, doch wird sich das Blatt jemals wenden?
My Hero Academia
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project