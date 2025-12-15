My Hero Academia
Folge 10: Begegnung mit dem Unbekannten
24 Min.Ab 12
Izuku und seine Klassenkameraden sind in Gefahr: Unzählige Schurken haben es auf All Might abgesehen. Um ihn anzulocken, greifen die Bösewichte die Schülerschaft der U.A. High School an. Doch diese wissen sich zu wehren ...
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project