My Hero Academia
Folge 9: Gut so, gib alles, Tenya!
24 Min.Ab 12
Die Wahl zum Klassensprecher steht an und jeder Schüler hat eine Stimme. Da sich die Wahlberechtigten auch selbst wählen dürfen und jeder für den Posten als Klassenoberhaupt kandidieren will, rechnet sich Izuku keine großen Chancen aus. Doch er wird eines Besseren belehrt ...
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project