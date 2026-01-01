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My Hero Academia

All Might

CrunchyrollStaffel 1Folge 12
All Might

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My Hero Academia

Folge 12: All Might

24 Min.Ab 12

Nach einem langen, kräftezehrenden Kampf gegen die Schurken, dürfen die Schüler und Lehrer der U.A. High School aufatmen: Endlich bekommen sie Unterstützung vom mächtigen All Might. Doch nur mit vereinten Kräften, können sie die Bösewichte besiegen.

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