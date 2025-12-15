My Hero Academia
Folge 1: So sieht's aus, Ochako
23 Min.Ab 12
Die Schüler und Lehrer der Helden-Oberschule U.A. High School sind noch dabei, sich von dem Angriff auf das Institut zu erholen. Währenddessen erfährt Izuku, warum Ochako eine Superheldin werden möchte ...
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project