My Hero Academia
Folge 3: Jeder auf seine spezielle Art
23 Min.Ab 12
Die Superhelden-Anwärter müssen sich beim Sportfest beweisen und versuchen, sich gegenseitig beim Hürdenlauf zu übertrumpfen. Denn nicht jeder kann in die nächste Runde des Turniers einziehen. Auch Izuku gibt alles, um All Might nicht zu enttäuschen.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project