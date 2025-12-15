My Hero Academia
Folge 10: Shoto Todoroki: Origin
23 Min.Ab 12
Die zweite Runde des Finales wird mit einem Duell der Spitzenklasse eröffnet: Izuku gegen Todoroki. Die beiden Schüler schenken sich keine Gnade und reizen ihre Spezialitäten dabei voll aus. Doch um Izuku endgültig zu besiegen, muss sich Todoroki erst einmal mit den Problemen seiner Vergangenheit auseinandersetzen ...
My Hero Academia
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA