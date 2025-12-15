My Hero Academia
Folge 15: Izuku und Tomura
23 Min.Ab 12
Die Schüler der U.A. High School gewöhnen sich langsam an ihre neuen Tätigkeiten und auch Izuku macht stetige Fortschritte. Doch er hat immer noch viel über seine Spezialität "One For All" zu lernen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project