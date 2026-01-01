My Hero Academia
Folge 19: Die Praktika der anderen
23 Min.Ab 12
Während sich Izuku, Tenya und Shoto noch von den Strapazen des Kampfes gegen Stain erholen, führen die anderen Schüler ihrer Klasse ihre Praktika fort.
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project