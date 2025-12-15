My Hero Academia
Folge 23: Die Fassade bröckelt
23 Min.Ab 12
Die Schüler absolvieren weiterhin in Zweierteams ihre praktischen Prüfungen. Doch währenddessen wird ein elementarer Bestandteil des Heldentums auf die Probe gestellt: Ihr Wille, ein echter Superheld zu werden.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Crunchyroll SA, Bildrechte: K. Horikoshi / Shueisha, My Hero Academia Project