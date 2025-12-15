My Hero Academia
Folge 25: Encounter
23 Min.Ab 12
Die Schüler haben ihre Prüfungen absolviert und stehen kurz vor dem Trainingslager. Dafür wollen sie noch einige Dinge besorgen und machen sich auf den Weg ins Einkaufszentrum. Als Izuku dort allein unterwegs ist, trifft er ausgerechnet auf den Schurken Tomura Shigaraki ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
My Hero Academia
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA