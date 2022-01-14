Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Küste, Klippen, Kletterpartien

DMAXFolge vom 14.01.2022
Küste, Klippen, Kletterpartien

Küste, Klippen, KletterpartienJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 14.01.2022: Küste, Klippen, Kletterpartien

88 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12

In Cinco Cerros treffen steile Felsenklippen auf dichten Dschungel. In dem Küstenregenwald in Zentral-Ecuador streifen in dieser Folge drei nackte Gestalten umher. Brittany, Aosha und Tanner suchen dort mit minimaler Survival-Ausrüstung nach einer Trinkwasserquelle. Auf seinem Marsch durch das abgelegene Feuchtgebiet muss sich das Trio vor giftigen Lanzenottern in Acht nehmen. In der Region kommt es wegen der kalten Meeresströmung auch oft zu heftigen Gewittern. Ein überdachter Unterschlupf ist daher in der lebensfeindlichen Wildnis unerlässlich.

Alle verfügbaren Folgen