Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 10.12.2021: Im Reich von Tarantula
44 Min.Folge vom 10.12.2021Ab 12
Lincoln und Emily bibbern in der Wildnis vor Kälte. Und um den improvisierten Unterschlupf der Survival-Kandidat:innen schleichen in der Dunkelheit wilde Tiere herum. Deshalb tun die Outdoor-Cracks in der ersten Nacht im US-Bundesstaat Texas kein Auge zu. Und die Nahrungssuche stellt im „Lone Star State“ ebenfalls eine Herausforderung dar. Das zufällig zusammengewürfelte Pärchen baut aus Yucca-Fasern und biegsamen Zweigen eine Falle, die hoffentlich bald zuschnappt. Aber fürs Erste muss das Duo in Lost Springs mit einer gegrillten Vogelspinne vorliebnehmen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
