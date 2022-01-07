Nahrungssuche mit GewissensbissenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.01.2022: Nahrungssuche mit Gewissensbissen
Ab 12
Stresssituationen ist Kayla als berufstätige Mutter von neun Kindern gewohnt. Aber reicht ihre mentale und körperliche Stärke aus, um in der Wildnis Südafrikas zu überleben? Die 32-Jährige muss dort mit ihrem „Naked Survival“-Partner Scott einen sicheren Unterschlupf bauen, denn in den Badlands leben Löwen, Hyänen, Elefanten und über eine Tonne schwere Spitzmaulnashörner, die trotz ihres hohen Gewichts Geschwindigkeiten bis zu 50 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Nahrungsversorgung stellt in der abgelegenen Region ebenfalls eine Herausforderung dar.
