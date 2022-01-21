Zum Inhalt springenBarrierefrei
Holpriges Teamwork in Lapalala

Folge vom 21.01.2022
88 Min. Ab 12

Löwen, Leoparden, Hyänen und Krokodile: Die Liste der Gefahren im Lapalala-Schutzgebiet ist lang. Dort lauern hinter nahezu jedem Busch hungrige Raubtiere auf Beute. Wenn Lynsey und ihr Partner dort 21 Tage lang mit minimaler Ausrüstung überleben wollen, müssen sie im Norden Südafrikas an einem Strang ziehen. Aber Darvil setzt beim Überlebenskampf falsche Prioritäten. Seine eigenbrötlerische Art stellt Lynsey in der Wildnis auf eine harte Probe. Können sich die „Naked Survival“-Kandidat:innen in der Provinz Limpopo auf eine gemeinsame Strategie einigen?

