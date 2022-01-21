Holpriges Teamwork in LapalalaJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 21.01.2022: Holpriges Teamwork in Lapalala
88 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12
Löwen, Leoparden, Hyänen und Krokodile: Die Liste der Gefahren im Lapalala-Schutzgebiet ist lang. Dort lauern hinter nahezu jedem Busch hungrige Raubtiere auf Beute. Wenn Lynsey und ihr Partner dort 21 Tage lang mit minimaler Ausrüstung überleben wollen, müssen sie im Norden Südafrikas an einem Strang ziehen. Aber Darvil setzt beim Überlebenskampf falsche Prioritäten. Seine eigenbrötlerische Art stellt Lynsey in der Wildnis auf eine harte Probe. Können sich die „Naked Survival“-Kandidat:innen in der Provinz Limpopo auf eine gemeinsame Strategie einigen?
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.