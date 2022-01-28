Im unerbittlichen Dschungel von EcuadorJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 28.01.2022: Im unerbittlichen Dschungel von Ecuador
89 Min.Folge vom 28.01.2022Ab 12
Dani arbeitet in Island als Rettungssanitäterin. An das schwüle Klima im Biosphärenreservat Limoncocha wird sich die 31-Jährige erst gewöhnen müssen. Die nächsten 21 Tage werden für die „Naked Survival“-Kandidatin und ihren Partner Fernando garantiert kein Zuckerschlecken, denn während der Regenzeit bahnen sich die Sonnenstrahlen nur selten ihren Weg durch die Wolken. Neben Tropischen Riesenameisen bekommen es die Outdoor-Freaks dort auch mit Jaguaren und Schwarzen Kaimanen zu tun. Und das Feuermachen wird im feuchten Dschungel zur Herausforderung.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.