Staffel 12Folge 26vom 05.05.2024
Harter Kampf für jedenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 26: Harter Kampf für jeden
23 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
In einer großen Versammlung diskutieren die Daimyou die Zukunft ihrer Königreiche und ihrer gemeinsamen Armee. Hizashi erklärt seinem Bruder Hiashi, dass er nie etwas anderes im Sinn hatte, als das Wohl des Hyuga-Clans.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media