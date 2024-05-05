Staffel 12Folge 27vom 05.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 27: Verbotene Worte
24 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Im Kampf gegen Atsui, Samui und Darui verwendet Ginkaku das Zauber-Schwert Shichiseiken, das Gegner einsaugt. Die ersten, die ins Benihisago gesogen werden, sind Atsui und Samui. Nun muss Darui ihn und seinen Bruder Kinkaku besiegen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media