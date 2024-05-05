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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 12Folge 32vom 05.05.2024
Die perfekte Ino-Shika-Chou-Formation

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Naruto: Shippuden

Folge 32: Die perfekte Ino-Shika-Chou-Formation

24 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12

Choji greift seinen wiederbelebten Sensei Asuma an, weil der ihn als "fett" bezeichnet hat. In Zusammenarbeit starten Choji, Ino und AShikamaru als eine Einheit einen gemeinsamen Angriff, der sich als sehr wirkungsvoll erweist.

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