Staffel 12Folge 29vom 05.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 29: Road to Sakura
24 Min.Folge vom 05.05.2024Ab 12
Ino sieht, wie Sakura ohnmächtig vom Himmel fällt, doch sie benimmt sich merkwürdig. Plötzlich beleidigt und verletzt sie ihre Freunde und scheint sich an nichts zu erinnern. Da stellt sich heraus, dass sie nicht die echte Sakura ist.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
12
Copyrights:© Palatin Media