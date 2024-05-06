Staffel 12Folge 33vom 06.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 33: Eine Nachricht von Herzen
24 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Naruto nimmt plötzlich das Chakra der Neunschwänzigen Kyuubi wahr, das niemand außer ihm besitzen kann. Das verwirrt ihn und lässt ihn kurz zweifeln. Er und Killer B versuchen gemeinsam, von der schwimmenden Insel von Kumogakure zu entkommen.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Copyrights:© Palatin Media