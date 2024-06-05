Staffel 20Folge 66vom 05.06.2024
Naruto Uzumaki!!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 66: Naruto Uzumaki!!
23 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Sasuke kehrt in seine Heimat zurück. Er zeigt Reue für sein vorheriges Verhalten. Derweil kümmert sich Sakura um die Kämpfer, die verwundet aus der Schlacht hervorgegangen sind. Auf einer Gedenkfeier für die Gefallenen erhält Naruto Hinweise.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media