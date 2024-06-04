Staffel 20Folge 61vom 04.06.2024
GratulationJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 61: Gratulation
22 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Naruto und Sasuke vereinen die Kräfte ihres Chakras, um Kaguya im Kampf zu besiegen. Allerdings stehen sie daraufhin vor der Herausforderung, ihren Weg aus der ihnen fremden Dimension zu finden. Sie wollen schließlich Narutos 17. Geburtstag feiern.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media