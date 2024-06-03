Staffel 20Folge 60vom 03.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 60: Nochmal das Sharingan
22 Min.Folge vom 03.06.2024Ab 12
Kagashi leidet stark unter der Nachricht, dass Obito gestorben sei. Dieser vermacht ihm jedoch seine Kräfte. Unterdessen setzen Naruto, Sasuke und Kaguya ihren Kampf fort. Als sie schwächer werden, eröffnet sich ihnen eine andere Möglichkeit.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media