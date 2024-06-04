Staffel 20Folge 62vom 04.06.2024
Folge 62: Das Tal des Endes
22 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Hachibi und Kurama bleiben ihren Meistern treu und vereinen ihre Kräfte. Derweil brechen die anderen Hokage und Bijuu auf zu neuen Lebenswegen. Unterdessen erhält Sasuke Kontrolle über das Biest und schmiedet tödliche Pläne.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media