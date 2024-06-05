Staffel 20Folge 64vom 05.06.2024
Naruto: Shippuden
Folge 64: Naruto und Sasuke
22 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Naruto und Sasuke sind ebenbürtige Gegner. Die beiden kennen sich sehr gut und können den nächsten Schritt des anderen genau vorhersagen. Es kommt zu einem Duell im Tal des Endes und nur einer kann diesen Kampf überleben.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media