Naruto: Shippuden
Folge 3: Unter dem Sternenhimmel
21 Min.Ab 12
Sakura stellt Nahrungspillen für Naruto her, um ihn bei seinem Training zu unterstützen. Sie trifft auf Iruka und redet mit ihm über alte Zeiten in der Akademie. Naruto will einen Wasserfall mit Hilfe der Chakra-Manipulation zerteilen.
Naruto: Shippuden
