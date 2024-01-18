Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 3vom 18.01.2024
Unter dem Sternenhimmel

Naruto: Shippuden

Folge 3: Unter dem Sternenhimmel

21 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Sakura stellt Nahrungspillen für Naruto her, um ihn bei seinem Training zu unterstützen. Sie trifft auf Iruka und redet mit ihm über alte Zeiten in der Akademie. Naruto will einen Wasserfall mit Hilfe der Chakra-Manipulation zerteilen.

