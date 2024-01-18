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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 7vom 18.01.2024
Der magische Kreis

Der magische KreisJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Der magische Kreis

22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Hidan hat Asuma mit einem Fluch belegt, sodass dieser nicht gegen ihn kämpfen kann. Shikamaru bindet Hidan mit einem Schatten, um ihn daran zu hindern, weitere Flüche auszusprechen. Shikamaru muss einen Weg finden, Hidan unschädlich zu machen.

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