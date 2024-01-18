Staffel 4Folge 7vom 18.01.2024
Der magische KreisJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Der magische Kreis
22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Hidan hat Asuma mit einem Fluch belegt, sodass dieser nicht gegen ihn kämpfen kann. Shikamaru bindet Hidan mit einem Schatten, um ihn daran zu hindern, weitere Flüche auszusprechen. Shikamaru muss einen Weg finden, Hidan unschädlich zu machen.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media