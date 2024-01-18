Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 4Folge 4vom 18.01.2024
Das Gebet des alten Mönches

22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Verschiedene Teams sollen die Akatsuki-Mitglieder Hidan und Kakuzu aufspüren. Asuma, Shikamaru, Kotetsu und Izumo besuchen den Feuer-Tempel, in dem Mönche leben. Doch nur wenige Mönche sind anwesend. Etwas scheint nicht zu stimmen.

