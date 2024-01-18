Staffel 4Folge 1vom 18.01.2024
Die GeisterkatzeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Die Geisterkatze
22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Homura und Koharu rügen Tsunade, da diese in der Krise nicht entscheidungsfreudig genug war. Naruto will trainieren, liegt aber im Krankenhaus und muss sich ausruhen. Asuma bittet Kakashi um ein Treffen, will aber nicht sagen, worum es geht.
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Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media