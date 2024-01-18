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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 4Folge 1vom 18.01.2024
Die Geisterkatze

Die GeisterkatzeJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 1: Die Geisterkatze

22 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Homura und Koharu rügen Tsunade, da diese in der Krise nicht entscheidungsfreudig genug war. Naruto will trainieren, liegt aber im Krankenhaus und muss sich ausruhen. Asuma bittet Kakashi um ein Treffen, will aber nicht sagen, worum es geht.

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