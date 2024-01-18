Staffel 4Folge 2vom 18.01.2024
Eile geboten!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Eile geboten!
21 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Kakuzu und Hidan, zwei Mitglieder von Akatsuki, brechen in den Feuer-Tempel ein. Naruto trainiert die Chakra-Manipulation, um diese schnellstmöglich zu erlernen. Sakura sucht eine Möglichkeit, ihn in seinem Training zu unterstützen.
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Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media