NarutoStaffel 4Folge 5vom 18.01.2024
Der nächste Schritt

Folge 5: Der nächste Schritt

21 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12

Kakashi glaubt nicht, dass Naruto die Chakra-Manipulation jemals erlernen wird, da selbst der Hokage der vierten Generation Probleme damit hatte und diese nie erlernen konnte. Doch der zweifel Kakashis spornt Naruto nur noch mehr an.

