Staffel 4Folge 5vom 18.01.2024
Folge 5: Der nächste Schritt
21 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Kakashi glaubt nicht, dass Naruto die Chakra-Manipulation jemals erlernen wird, da selbst der Hokage der vierten Generation Probleme damit hatte und diese nie erlernen konnte. Doch der zweifel Kakashis spornt Naruto nur noch mehr an.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media