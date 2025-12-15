Staffel 6Folge 1vom 15.12.2025
Neue SaitenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 1: Neue Saiten
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Nach einem Zusammenbruch will Juliette ihr Leben komplett verändern. Dabei greift sie auf ungewöhnliche Mittel zurück. Auf einer Reise mit Scarlett macht Maddie die Bekanntschaft des bekannten Popsängers Jonah Ford. Deacon leidet unter Einsamkeit.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate