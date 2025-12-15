Staffel 6Folge 6vom 15.12.2025
Stille Wasser sind tiefJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 6: Stille Wasser sind tief
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 6
Daphne fällt es schwer, die Beziehung von Deacon und Jessie zu akzeptieren. Gunnar fällt in alte Gewohnheiten zurück. Die Neuauflage der Band wird zum Hit. Scarlett interessiert sich für einen Veteranen, der Pferdetherapie erhält.
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Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate