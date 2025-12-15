Staffel 6Folge 9vom 15.12.2025
GeburtstagswocheJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 9: Geburtstagswoche
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Zwischen Deacon und Jessie gibt es Schwierigkeiten. Will liegt währenddessen noch immer im Krankenhaus und versucht, sich von dem Zusammenbruch zu erholen. Avery wird von den Medien wegen Juliettes Aufenthalt in Südamerika belästigt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nashville
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate