Staffel 6Folge 11vom 15.12.2025
Ohne IllusionenJetzt kostenlos streamen
Nashville
Folge 11: Ohne Illusionen
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Juliette entdeckt, dass Darius Enrights Vorstellung nicht die glückliche Utopie ist, die sie ursprünglich zu sein schien. Als die Gruppe sich schließlich weigert, sie gehen zu lassen, steigt die Spannung ins Unermessliche.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate