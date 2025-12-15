Staffel 6Folge 10vom 15.12.2025
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Nashville
Folge 10: Im Herzen des Sturms
44 Min.Folge vom 15.12.2025Ab 12
Bei Brads Country-Musik-Gesangswettbewerb erkennen er und ein Gesangscoach Daphne sofort als großes Talent. Außerdem vertieft sich Averys Beziehung zu Alannah.
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Nashville
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Genre:Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Lionsgate