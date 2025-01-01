Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Die Liste der Spione

"CBS Serien"Staffel 7Folge 11
Die Liste der Spione

Die Liste der SpioneJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 11: Die Liste der Spione

40 Min.Ab 12

Weihnachten steht vor der Tür, doch für das Team vom NCIS L.A. ist von Besinnlichkeit nichts zu spüren. Sie müssen aufklären, wer Jason Lam getötet hat. Angeblich soll er für die Nordkoreaner gespitzelt haben. Wie es der Zufall will, wurde Mike Hobbs am selben Tag aus dem Gefängnis entlassen. Sein Verhör bleibt ergebnislos, doch Hobbs ist noch lange nicht vom Haken: Callen und Granger haben ihn mit einem Peilsender versehen, da sie ihm nicht trauen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen