Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Ein Glücksfall

"CBS Serien"Staffel 7Folge 9
Ein Glücksfall

Ein GlücksfallJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 9: Ein Glücksfall

40 Min.Ab 12

Alles beginnt mit einem toten Taxifahrer: Im Wagen des verunglückten Mannes wird ein Zettel mit der phonetischen Umschrift des Namens Luqman Badr Al Din gefunden, eines gefährlichen Terroristen und IS-Anwerbers. Offenbar fuhr die junge Zahra Yacoob mit dem Taxi in Richtung Flughafen, um sich den Gotteskriegern anzuschließen. Der NCIS begibt sich auf die Suche nach den Leuten, die junge Menschen für den IS rekrutieren, und macht eine erschütternde Entdeckung.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen