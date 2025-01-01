Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der zweite Maulwurf

"CBS Serien"Staffel 7Folge 17
Der zweite Maulwurf

Der zweite MaulwurfJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 17: Der zweite Maulwurf

42 Min.Ab 16

In Afrika treffen Sam und Callen Colonel Joaddan Salli, der wichtige Informationen für die beiden hat: Der Milizionär Thomas Karume weiß genau über Sam und seine Familie Bescheid - offenbar durch eine undichte Stelle beim NCIS. Außer Sam und Callen sind noch einige andere Leute hinter Karume her, doch dieser hat mächtige Unterstützer. Einer davon ist Tahir Khaled. Für Sam und Callen ist nun klar, dass Khaled ihr wahrer Feind ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen