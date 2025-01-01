Navy CIS: L.A.
Folge 7: Wer den Bären reizt ...
42 Min.Ab 12
Der ehemalige Ingenieur David Ramsey ist nach einem Schicksalsschlag einer sektenartigen kirchlichen Gemeinschaft beigetreten. Als Ramseys Frau aus der Sekte flieht, wird der NCIS auf die Organisation angesetzt. Sie steht im Verdacht, mit einem chinesischen Spion zusammenzuarbeiten und ihren einflussreichen Mitgliedern brisante Informationen zu entlocken. Kensi und Deeks ermitteln undercover in der Gemeinde und finden Unglaubliches heraus.
