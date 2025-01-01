Navy CIS: L.A.
Folge 3: Miss Diaz und ihr Chauffeur
42 Min.Ab 12
Das peruanische Model Catalina Diaz schwebt in Lebensgefahr: Die junge Frau gehört zu den wenigen Überlebenden eines Massakers, das in den 90er Jahren in ihrer Heimat von General Alfredo Silva angerichtet wurde. Nun kandidiert Silva in Peru als Präsident und hat recht gute Chancen auf das Amt. Deswegen will er alle Überlebenden von damals töten lassen und schickt ein Killerkommando nach L.A., das Catalina finden und umbringen soll.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
