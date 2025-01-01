Navy CIS: L.A.
Folge 15: Die schöne Russin
41 Min.Ab 12
Kirkin, ein enger Freund des NCIS, wird bei einem Spa-Besuch entführt. Wie sich herausstellt, hat Anna Kolchek den Mann gekidnappt. Wenn sie ihn nach Russland bringt, erfährt sie wo sich ihr Vater befindet - der totgeglaubte Arkady Kolchek. Das NCIS-Team will Anna bei ihrem Plan unterstützen und schleust sich in die russische Botschaft rein, um an nähere Informationen über Arkadys Aufenthaltsort zu kommen. Doch die nächsten Schritte sind noch riskanter ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
12
Copyrights:© CBS International Television
