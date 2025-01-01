Navy CIS: L.A.
Folge 24: Wie der Vater, so der Sohn
39 Min.Ab 12
Sam wird von den Ereignissen im Sudan eingeholt: Tahir will sich an ihm rächen und stürmt deshalb mit einem Kumpanen die Militärakademie, in der Sams Sohn Aiden ausgebildet wird. Sam bricht mit dem Team sofort nach San Francisco auf, um die Sache zu regeln - ohne Erlaubnis von ganz oben. Vor Ort droht die Lage zu eskalieren. Daher lässt sich Kensi freiwillig als Geisel nehmen, doch auch Aiden beweist wahren Heldenmut ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren