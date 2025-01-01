Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Wie der Vater, so der Sohn

"CBS Serien"Staffel 7Folge 24
Wie der Vater, so der Sohn

Wie der Vater, so der SohnJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 24: Wie der Vater, so der Sohn

39 Min.Ab 12

Sam wird von den Ereignissen im Sudan eingeholt: Tahir will sich an ihm rächen und stürmt deshalb mit einem Kumpanen die Militärakademie, in der Sams Sohn Aiden ausgebildet wird. Sam bricht mit dem Team sofort nach San Francisco auf, um die Sache zu regeln - ohne Erlaubnis von ganz oben. Vor Ort droht die Lage zu eskalieren. Daher lässt sich Kensi freiwillig als Geisel nehmen, doch auch Aiden beweist wahren Heldenmut ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen