Navy CIS: L.A.
Folge 11: Die Panama-Story
41 Min.Ab 12
Kurz vor Weihnachten bekommt es das Team mit einem Entführungsfall zu tun: Lieutenant Commander Jennifer Morgan, eine Spezialistin für Cyber-Abwehr, ist spurlos verschwunden. Wie sich herausstellt, haben es die Entführer nicht direkt auf sie, sondern auf ihren Freund Gregory Jenkins abgesehen. Der Online-Journalist besitzt brisante Informationen zu Offshore-Konten in Panama. Eine Veröffentlichung würde den Drahtziehern das lukrative Geschäft zerstören ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
