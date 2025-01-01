Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: L.A.

Der Frontalangriff

"CBS Serien"Staffel 8Folge 13
Der Frontalangriff

Der FrontalangriffJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 13: Der Frontalangriff

41 Min.Ab 12

Granger will Heather finden, da sie möglicherweise in Sachen Maulwurf weiterhelfen kann. Doch bevor es zu einem Verhör kommt, wird er verhaftet - jemand hat ihn in eine Falle gelockt. Dieser jemand hat es auf das gesamte Team abgesehen, denn nach und nach landen fast alle wegen angeblicher Delikte in Handschellen. Irgendwer scheint ein außerordentliches Interesse daran zu haben, die Identität des Maulwurfs geheim zu halten.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: L.A.
"CBS Serien"
Navy CIS: L.A.

Navy CIS: L.A.

Alle 14 Staffeln und Folgen